جواهر لمن أكد خطورة حالتها الصحية: أهلي خافوا علي من اللي كتبوه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة جواهر الكويتية عن صدمتها من حديث البعض عن خطورة حالتها الصحية بعدما أعلنت عن إصابتها بسرطان الدماغ، موضحة أن الكثيرين تناولوا موضوع مرضها بطريقة فيها كذب وافتراء على تشخيص وضعها الصحي، موجهة رسالة للجميع بأن لديها أبناء وعائلة سيقلقون عليها، وقالت: "اتقوا الله".

وأضافت جواهر الكويتية التي تتلقى العلاج حاليا في أحد المستشفيات ب‍العاصمة البريطانية لندن في تصريحات لجريدة "الأنباء" الكويتية، أنها بدأت مرحلة جديدة من العلاج تشير إلى أن الأمور بخير، معقبة: "دام ربي معاي أنا بخير، بس انصدمت من اللي يكتبونه عني إني في حالة خطرة".

وأردفت الفنانة الكويتية قائلة: "أهلي وعيالي خافوا علي من اللي كتبوه عني اتقوا الله فيما تقولونه عن حالتي المرضية، لا تهولون باللي تكتبونه لأن حرام أهلي وعيالي يقرون مثل هالشي ويخترعون"، وأكدت أنها تركت أمرها لله، لأنه القادر على كل شيء.

واختتمت جواهر الكويتية تصريحاتها قائلة: "أنا الحمد الله سعيدة بابتلاء ربي لي لأن الله إذا حب عبده ابتلاه وما أطلب منكم إلا الدعاء وعدم الكتابة عن شي ما تعرفونه وتفتون فيه".

وكانت جواهر الكويتية قد شاركت المتابعين بتغريدة قالت فيها إن مرضها في مراحله الأخيرة، مطالبة جمهورها ومحبيها بتكثيف الدعاء لها أملا في الاستجابة والشفاء من مرضها.

وقالت جواهر الكويتية في تغريدتها: "قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة، توجهت للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة.. بس رجاء أتمنى من كل شخص جت عينه على التغريدة يدعيلي يقال أن دعوة 40 غريب مستجابة".

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وتفاعل عدد من النجوم مع إصابة جواهر الكويتية بمرض السرطان، من بينهم الفنانة شذى سبت التي احتفلت بعقد قرانها قبل أيام وخرجت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على موقع "إنستغرام" لتشكر جمهورها، وطالبت بالدعاء للفنانة جواهر الكويتية، وعلقت على المقطع قائلة: "شكرًا لكم دعواتكم للفنانة #جواهر_الكويتية".

فيما قالت أحلام في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر": "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنك ويشفيك شفاء لايغادر سقمًا أختي أكثري من الاستغفار وقراءة يس، ادعوا لها جزاكم الله خيرًا في ميزان حسناتكم".

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها على موقع "إنستغرام" منشورا تدعو فيه لمواطنتها جواهر قائلة: "الفنانة جواهر الكويتية تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيرة، ادعولها ياجماعه الله يشافيها مافي شي بعيد عن ربنا".

من جانبها قالت الفنانة شيماء سبت، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر": "اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشاف لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا أسأل الله أن يرفع عن #جواهر ووالديني واهلي الضُّرّ وأن يُلبسها لباس العافية ومرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تريني في من أُحب بأساً يُبكيني".

يُذكر أن جواهر الكويتية أعلنت قبل ثلاثة أيام إصابتها بمرض السرطان، الأمر الذي شكل صدمة لجمهورها، معربين عن تمنياتهم لها بالشفاء العاجل، ونشرت صورتين عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" عبرت في الأولى عن الناجين من المرض وعلقت قائلة: "إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب"، أما الثانية فكانت من المستشفى وظهر بها أحد الأجهزة الطبية وسرير الشفاء وعلقت قائلة: "يأتي بها الله إن الله لطيف خبير".