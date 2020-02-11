أصالة: "أشعر بحاجة للفت النّظر".. وعمرو عرفة ينصحها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدت الفنانة السورية أصالة نصري، اندهاشها من ردود الفعل التي تستقبلها بعد تصريحها تجاه أي شيء تبوح به، مؤكدة أنها عندما تقول رأيا ما قد تندم على البوح به فيما بعد.

وأشارت أصالة في تغريدة أطلقتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، إلى أنها دائما ما يولد لديها شعور بالبوح ولفت النظر، إلا أن هذا يسبب لها بعض المشاكل وقد يتم معاتبتها على ذلك، مستعينة بمتابعيها كي ينصحوها بما يجب عليها فعله.

وكتبت أصالة قائلة: "أريد أنّ أقول رأي قدّ أندم على البوح به فيما بعد، ولكنّني أشعر بحاجة ماسّه للتّعبير وللبوح وللفت النّظر، وقدّ يُسبّب لي بعض المشاكل، وقدّ أُعاتَب عليه كثيرًا، ولا أعرف ماذا أفعل؟".

وتفاعل العديد من رواد التواصل الاجتماعي معها إلا أن المخرج المصري عمرو عرفة كان من أبرز الذين تدخلوا في هذا الأمر، ونصحها بأن تزن الأمور بحسب الموقف، واصفا إياها بأنها "ست العاقلين".

وكتب عمرو عرفة ناصحا: "ضعي الندم على البوح في كفة الميزان وضعي الحاجة الماسة للتعبير في الكفة الأخرى زني الأمر.. وإنتي ست العاقلين".

فيما حاول الكثير من المتابعين التعبير عن فهمهم لما تريد أن توصله أصالة، وطالبوها بعد الحديث في أمور قد تندم عليها فيما بعد عملا بمقولة: "في التأني السلامة" خاصة أن الكثيرين أجمعوا على أنها متسرعة في إطلاق تصريحاتها وآرائها.

على صعيد آخر، أعلنت أصالة عن إحيائها حفلا موسيقيا غنائيا في المجمع الثقافي بأبو ظبي يوم مناسبة عيد الحب الذي يوافق الـ 14 من فبراير الجاري، مؤكدة أن هذا المكان هو الذي مايزال يكرم لغتنا العربية.

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وكتبت أصالة في تغريدتها عبر "تويتر" قائلة: "سنلتقي في العالم الّذي مازال يُكرِّم لغتنا العربيّه الّتي تضمُّنا جميعاً تحت مظلَّتها، في المجمع الثقافي بأبو ظبي سيكون للغناء والموسيقى طعم أحلى موعدنا 14 فبراير الساعة 8 مساء".

في السياق ذاته، تحيي أصالة حفلا غنائيا يوم 13 فبراير الجاري في مصر، وتحديدا على مسرح الماسة بالقاهرة، بمناسبة عيد الحب أيضا، فكتبت في تغريدة أخرى لها قائلة: "حفل عيد الحب يوم الخميس 13 فبراير، على مسرح الماسة كابيتال – القاهرة".

يُذكر أن الفنانة أصالة، سخرت من الفنانة الإماراتية أحلام، خلال حفلها الذي أحيته في ليالي فبراير الكويت 2020 قبل يومين مستغلة سخرية الجمهور من أحلام في حفلها الذي اختتمت به موسم الرياض في الـ 24 من يناير الماضي بالسعودية وأقحمت نفسها في الأمر.

وردت أصالة نصري التي ظهرت في الحفل بفستان من توقيع مصمم الأزياء العالمي نيكولا جبران، على فتاة من الحاضرات للحفل قالت لها: "أنا بموت فيكي" قائلًة: "ومين كمان.. تحبكم العافية إن شاء الله ما بتندموا مدى الحياة".

وأضافت أصالة قائلة: "عمومًا عندي فستانين وراء الكواليس حطيتهم إحتياطي قلت اتعودتم على التغيير ولا ماشي حالي بفستان واحد ماشي ها.. عمومًا الريش جاهز".