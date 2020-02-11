شكرا لقرائتكم خبر عن هتمون من الضحك .. فيديو جديد لهنيدي على تيك توك وإجابات غير متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد هنيدي متابعيه عبر خاصية ستورى على "إنستجرام" بفيديو جديد له في تطبيق "تيك توك"، وأجاب خلاله على مجموعة من الأسئلة بشكل كوميدي، حيث أجاب علي سؤال "رسالة حب لصديق" على طريقته قائلا: "مش وقتك"، أما عن الهدية التي يتمناها قال :"كورة كفر"، كما كشف عن أكثر فيلم رومانسى من وجهة نظره وهو "الناصر صلاح الدين".

و فى أول فيديو له على تيك توك، ظهر النجم محمد هنيدى، بلوك مختلف بعد تدشين حسابا جديدا على "تيك توك"، أسوة بالفنانين الذين سبقوه إلى هذا التطبيق الجديد، والذى بدأت فيديوهاته تنتشر بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.

هنيدى نشرعبر "ستورى" على إنستجرام مقطع فيديو يعلن فيه عن تدشينه حسابا على "تيك توك"، حيث ارتدى "شنب" مستعار، وتحدث بطريقة شخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، والتى قدمها فى فيلم ومسلسل تليفزيونى، حيث قال بنفس أداء الشخصية "بسم الله الرحمن الرحيم .. النهاردة أول يوم ليا فى التيك توك .. أبشركم بسنة بيضا .. بيضا ع اللى داخل يتقصع ويترقص .. وعاملى فيها هيلا هوب".

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واحتفل مؤخرا محمد هنيدى بعيد ميلاده الـ54، ونشر تغريدة له عبر حسابه بتويتر كتب قائلاً: "شكرًا لكل حبايبى اللى باركولى بعيد ميلادى، بس والله جيلنا جيل التسعينات بقى حاسس أنه عجز".

محمد هنيدى تألق فى الكثير من الأعمال السينمائية التى تعد علامات بارزة فى مشواره الفنى، منها" اسماعيلية رايح جاى"، "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، "همام فى امستردام"، عسكر فى المعسكر"، "بلية ودماغه العالية"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "يانا يا خالتى"، "فول الصين العظيم"، وغيرها الكثير من الأعمال السينمائية التى لا تنسى لصانع الابتسامة محمد هنيدى.