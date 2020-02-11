شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من نيللي كريم بعد تكريمها بمهرجان أسوان.. اعرف أهدت الجايزة لمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة نيللي كريم عن سعادتها بتكريمها في النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والتى تستمر فعالياته حتى 15 فبراير الجارى، حيث تم تكريمها عن مجمل أعمالها.



نيللي كريم

ونشرت نيللي مجموعة صور لها خلال تكريمها، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها قائلة :" يسعدني ويشرفني أن أحظى بتكريم مهرجان اسوان .. لقد كان شرف لي أن أحصل على كل هذه القصص عن نساء يتنقلن عبر التحديات والفرص والنكسات والانتصارات في الحياة ، وإبراز العديد من قضايا النساء في هذه العملية.





وتابعت :"أهدي هذه الجائزة للعديد من النساء اللاتي استلهمت منهن الأدوار التي اديتها والنساء اللاتي يلهمونني كل يوم بقوتهن وشجاعتهن وموهبتهن وكفاءتهن ، واولهم والدتي".

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وانطلقت مساء أمس، الاثنين، بمدينة أسوان، النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والتى تستمر فعالياته حتى 15 فبراير الجارى، بحضور كوكبة من الفنانات والفنانين نجوم السينما والمسرح داخل مصر وأيضاً خارجها من نجوم الفن العالميين الذين يحرصون على حضور فاعليات هذا المهرجان، وبحضور اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، والسفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة سابقا، يشارك فى المهرجان هذا العام من خارج مصر، النجمة الأسبانية فيكتوريا أبريل، ضيف شرف المهرجان.





وكان أبرز النجمات نيللى كريم، رجاء الجداوى، رانيا يوسف، نجلاء بدر، داليا مصطفى، ناهد السباعى، والمنتجة ناهد فريد شوقى.

واختارت إدارة المهرجان لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وتضم: النجمة المصرية بشرى والناقدة السويدية رونيت حسون والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا، ويكرم المهرجان فى حفل الختام يوم 15 فبراير المنتجة ناهد فريد شوقى، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.