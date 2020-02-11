شكرا لقرائتكم خبر عن أول يوم فى جدة قضيته واقف.. محمد رمضان فى فيديو جديد مع جماهيره بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان فيديو جديد له عبر حسابه بموقع "إنستجرام" مع جمهوره، خلال زيارته للملكة العربية السعودية، بعد وصوله مدينة جدة، حيث ظهر مع عدد من محبيه وهو يلتقط الصور التذكارية معهم، معلقا:"الرهان إنك تعدي دقيقة من غير تصوير، أول يوم في جدة قضيته واقف".

يشار إلى أن رمضان يستعد لطرح العمل الغنائى الثالث له فى عام 2020، بعد "رايحين نسهر"، "كازانوفا"، وهو كليب جديد بعنوان "ستينج"، حيث نشر محمد رمضان عبر حسابه الخاص على "انستجرام"، برومو صغير للأغنية، وظهر به محمد رمضان، قادما إلى مكان هادئ يبدو أن جميع من به نيام، والحياة واقفة ثم يقوم بفتح غطاء السيارة، ويمنحنه القوة اللازمة، لتعود الحياة مرة أخرى لهؤلاء البشر، وعلق محمد رمضان على البرومو قائلا "واثق الخطوة وماشى بطلاقة..هى معايا خلصانة بلياقة".

وكانت أغنية الفنان محمد رمضان "رايحين نسهر"، نجحت فى تحقيق أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، منذ طرحها يوم 1 يناير الماضي، وهى نمط جديد من أغانى رمضان التى أعتاد طرحها التى اتسمت بالتهديد والوعيد واستخدامه لطريقة إلقاء جديدة بكلمات أكثر سهولة.

Advertisements

كما حققت الأغنية شعبية هائلة عبر مختلف تطبيقات السوشيال ميديا، والتى استخدمت بشكل كبير عبر فيديوهات الرقص التى ينشرها رمضان من حين لآخر عبر الاستورى الشخصى له، مما دفع الكثير من المشاهير على أدائها بشكل منفرد مثل الفنان سليمان عيد الذى تراقص عليها بشكل كوميدى ساخر منذ أيام.

ووعد النجم محمد رمضان، جمهور، بمسابقة، الفائز بها، يحضر محمد رمضان عيد ميلاده، في المكان الذى يحدده الفائز.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر صفحته، وهو يغنى "نمبر 1"، ويعلق عليه قائلا: "يا جماعة.. كل شهر هعمل مسابقة على انستجرام وهختار واحد أو واحدة من جمهوري أحضر عيد ميلاده في المكان اللي يحدده .. جمهوري له حق عليا.. ثقة في الله هنفرح".