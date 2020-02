شكرا لقرائتكم خبر عن قبل Parasite.. أبرز 5 أفلام استحوذت على جوائز الأوسكار فى السنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين حفل الأوسكار الـ 92، الذى شهد العديد من اللحظات المؤثرة، واللفتات الجميلة، من النجوم لبعضهم البعض، سواء أثناء تسلمهم الجوائز، أو أثناء الدخول على السجادة الحمراء، وبعد كل حفل أوسكار، يكتسح في الأغلب فيلم عن الأخر في عدد الجوائز التى يحصل، واستطاع فيلم Parasite، على 4 جوائز، متفوقا على فيلم 1917 الذى حصل على 3 جوائز فقط، وهذه 5 أفلام استطاعت الاستحواذ على أكبر عدد من جوائز الأوسكار على مدار السنين.

1 – فيلم Slumdog Millionaire، الذى حصل في 2008، على 8 جوائز أوسكار، وهم أفضل فيلم، أفضل إخراج، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل أغنية أصلية، أفضل مكساج.

تدور أحداث الفيلم حول الشاب الهندى اليتيم جمال ماليك، الذى يخوض تجربة عمره بالاشتراك فى برنامج مسابقات تليفزيونى شهير تبلغ جائزته الكبرى 20 مليون روبيه.

2 – فيلم The Lord of the Rings: The Return of the King، الذى حصل في عام 2003 على 11 أوسكار، وهم أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل مونتاج، أفضل تصميم إنتاج، أفضل تصميم أزياء، أفضل مكياج، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل أغنية أصلية، أفضل مكساج، أفضل مؤثرات بصرية.

ويدور الفيلم حول المواجهة النهائية بين قوى الخير والشر من أجل السيطرة على مستقبل الأرض الوسطى، حيث يصل Frodo و Sam إلى بلدة Mordor في سعيهما لتدمير الخاتم، بينما يقود Aragorn قوى الخير ضد جيش Sauron الشرير في مدينة Minas Tirith الحجرية.

3 – فيلم Titanic، الذى حصل في عام 1997 على 11 جائزة أوسكار، وهم افضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل تصوير سينمائي، أفضل تصميم إنتاج، أفضل تصميم ملابس، أفضل صوت، أفضل مونتاج، افضل مؤثرات صوتية، أفضل مؤثرات بصرية، أفضل أغنية أصلية، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل ممثلة.

ويدور الفيلم حول قصة حب على متن الرحلة الأولى لسفينة تيتانيك التى غرقت بركابها.

4 – فيلم The English Patient، الذى حصل في عام 1995 على 9 جوائز أوسكار وهم، افضل فيلم، أفضل ممثلة في دور مساعد، أفضل مخرج، أفضل تصوير سينمائى، أفضل تصميم إنتاج، أفضل تصميم أزياء، أفضل صوت، أفضل مونتاج، أفضل موسيقى تصويرية.

تدور أحداث الفيلم حول طيار بعد إصابته بحروق بالغة على إثر انتشاله من حطام طائرته فى الصحراء فيوضع الطيار "رالف فيينس" تحت رعاية ممرضة الجيش "جولييت بينوش" ويعرف باسم "المريض الإنجليزى"، ومع استعادته للذاكرة يكشف النقاب عن علاقة عاطفية جياشة بينه وبين سيدة متزوجة هى "كريستين سكوت توماس"، وتتغير العلاقات المتشابكة بين حياتيه السابقة والحالية.

5 – فيلم The Last Emperor، الذى حصل في عام 1987، على 9 جوائز أوسكار، وهم أفضل فيلم، وأفضل مخرج، أفضل كتابة لسيناريو مقتبس، أفضل تصوير سينمائي، أفضل تصميم إنتاج، أفضل تصميم أزياء، أفضل صوت، أفضل مونتاج، أفضل موسيقى تصويرية.

ويدور الفيلم حول آخر إمبراطور للصين، بعد القبض عليه من قبل الجيش الأحمر كمجرم حرب في عام 1950، حيث يتذكر بو يي طفولته من السجن، والأمور التي دارت من حوله، حتى وصل إلى السجن.