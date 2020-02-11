تراند اليوم : محامية "الفيشاوي": ابنته تتلقى تعليمًا مخالفًا للإسلام

قالت محامية الممثل المصري، أحمد الفيشاوي، إن ابنته "لينا" التي تقيم مع والدتها في بريطانيا تتلقى تعليمًا يتنافى مع الدين الإسلامي.

جاء ذلك في سياق دفاعها عن الفيشاوي، بعد أن صدر حكم بحبسه لرفضه إعطاء نفقة ابنته.

وأضافت المحامية سناء لحظى في تصريحات لبرنامج "القاهرة الآن" على قناة "العربية"، أن الفيشاوي وافق على سفر ابنته "لينا" إلى إنجلترا لسببين، أولهما بغرض إلحاقها بالمدرسة، والثاني وعود زوجته السابقة فيما يتعلق باستمرار العلاقة الأبوية بينه وبين ابنته، وعودتها للقاهرة في العطلات.

لكنها أشارت إلى أن السببين انقطعا، نظرا لأن زوجته السابقة عليها أحكام قضائية بالحبس، ولن تعود لمصر مرة أخرى، وبالتالي لن تعود "لينا".

وتابعت: "كما أن التعليم الذي تتلقاه، وفقا لحكم المحكمة، ليس من التعليم الذي ترعاه الدولة، ويتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي".

من جانبه، قال سيد شعبان، محامي هند الحناوي، إن الفيشاوي كتب بخط يده ورقة رسمية وثقها بمكتب التوثيق، تفيد بموافقته على سفر الصغيرة إلى لندن، أي أن المدرسة اختيرت، ثم تُركت الأم وأهلها للتكفل بالمصاريف الدراسية.

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وكانت محكمة جنح الدقي أصدرت حكمًا بحبس الفيشاوي لمدة سنة بسبب امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها محامي ابنته "لينا الفيشاوي".

وكان محامي "لينا" رفع دعوى قضائية ضد والدها لإلزامه بدفع مصاريف دراستها وأورد في أوراق الدعوى أنه لم ينفق عليها طيلة 4 سنوات.

وحددت محكمة جنح مستأنف الدقي، 11 مارس المقبل، لنظر طعن الفيشاوي، على الحكم الصادر ضد موكلها بالحبس، للامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا".

وأضافت محامية الفيشاوي، أن الحكم غيابي لأنه صدر دون إعلام مكتبها به، لأن "محامي لينا الفيشاوي إما أنه كتب إعلانًا مزيفًا، أو قد يكون أرسل الإعلان على محل سكن الفيشاوي القديم في الجيزة، رغم علمه بأنه غادره منذ وقت طويل".

وعلاوة على الحكم بحبسه، ألزمت المحكمة الفيشاوي، بدفع كفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه، مع دفع مبلغ 20 ألفًا وواحد جنيه تعويضاً؛ و50 جنيهاً أخرى أتعاب المحاماة ومصاريف القضية.