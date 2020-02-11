تراند اليوم : زوج فنانة شهيرة ينفعل على صحفي سأله عن مشاهد زوجته الجريئة.. رد صادم

خرج زوج فنانة شهيرة عن شعوره، عندما سأله أحد الصحفيين عن رأيه في المشاهد الجريئة لزوجته الفنانة والتي أثارت ضجة في الصحافة وتعرضت لانتقادات كبيرة.
حيث غضب المغني التركي كنان دوغلو زوج الفنانة التركي بيرين سات، من سؤال الصحفي، حيث رد عليه بلهجة حادة قائلًا :«أنت تسألني دائما عن ذلك، ألا توجد أي مشاهد أخرى يا رفاق؟».
وأضاف: «تم تصوير هذا المشهد من قبل بيرين وانتهى، فلماذا تصرون على طرح أسئلة حوله في كل مرة، على الرغم من أنني أخبرتكم سابقا أنني راض عن كل ما تفعله زوجتي، ألا يكفي هذا؟».
وأثارت مشاهد بيرين سات الجريئة في مسلسل "عطايا"، منذ أكثر من شهر، ضجة كبيرة في وسائل الاعلام والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
إذ ظهرت الفنانة التركية الشهيرة شبه عارية في وضع مثير مع أحد الفنانين في إطار العمل الفني بالمسلسل، وهو ما اعتبره البعض جرأة كبيرة منها، لكن زوجها علق من قبل وقال إنه ليس لديه أي اعتراض على هذه المشاهد وأن ما تقدمه زوجته فن عظيم.