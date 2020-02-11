تراند اليوم : تسريب تسجيل صوتي لآخر كلمات قالتها نادية لطفي قبل وفاتها

نشرت الفنانة السورية سولاف فواخرجي تسجيلا صوتيا يكشف عن آخر رسالة وجهتها نادية لطفي قبل وفاتها.

وتضمن التسجيل كلمات بصوت نادية لطفي إلى سلاف فواخرجي تقول فيها: هاي يا جميلة يا حلوة يا نوارة مصر وسوريا والمنطقة العربية كلها .. انتي من يوم ما جيتي هنا وانتي صورتك و وجودك مراحش من بالنا .

وأضافت: وحشانا .. ومدام رضا بتعيط عاوزة تشوفك وتسمع صوتك .. وأنا ببوسك .. وحاولي تيجي بأي طريقة.

وعلقت سولاف على التسجيل قائلة: آخر تسجيل صوتي لي بصوت الكبيرة #نادية_لطفي ... كم سأفتقد كل ذاك الحُب في صوتك ولهفتك وسؤالك الدائم عني ... ناديا ، النديّة ... الممطرة والكريمة والسخية بكل ماهو جميل ، معرفتك وحبُّك نعمة من الله اشكره عليها ... استاذة الحب والفن والفكر ، رحمك الله يانوارة القلوب ... [شكرا للصديقة والاخت الاعلامية الجزائرية #رابحة_عشيت لأنك شرفتني بالتعرف على الهرم الذي يدعى #نادية_لطفي ، وعزائي لك كبيراً لأني ادرك حجم حزنك لرحيلها ومدى حبك واخلاصك لها من عشرات السنين ووقوفك الى جانبها.

