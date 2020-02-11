بالفيديو.. توم هانكس يتحدى أحد ضباط حفل الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 10:42 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل العالمي توم هانكس في حفل جوائز الأوسكار 2020، حيث تحدى أحد ضباط الحفل في ممارسة تمرين الضغط.

قام هانكس بمجرد دخوله على السجادة الحمراء، بتحية بعض الضباط، ثم دعا أحدهم إلى تحدى "الضغط"، وبالفعل قام الثنائي بمجموعة من حركات الضغط، وسط ضحك وتشجيع الحضور، ثم انتهيا وصافحه توم هانكس واستكمل طريقه.

وأقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ 92، في الساعات الأولى من يوم الإثنين ، في مسرح "دولبي" في هوليوود، في الولايات المتحدة الأميركية.

والأوسكار هي أهم جائزة سينمائية في أنحاء العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.

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