خالد عبدالجليل يُلقي كلمة نيابة عن وزيرة الثقافة بمهرجان أسوان

ألقى الدكتور خالد عبدالجليل كلمة نيابة عن وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم، وجه فيها شكرها لمحافظ أسوان وإدارة وحضور المهرجان على دورهم في استعراض هوية المرأة في الحضارة المصرية وإبراز دورها داخل أسرتها والوطنمن خلال أفلامه ومنتدى نوت، وختم الكلمة بتحية وزير الثقافة لأهالي أسوان العظيمة بأهلها.
يذكر أن إدارة مهرجان أسوان ترجمت نسخ الأفلام المشاركة في دورته الرابعةإلى اللغة العربية، كما تم ترجمة أكثر من 20 فيلمًا بهذا العام، وذلك ليتمكن السادة الحضور من متابعة الأفلام بشكل أفضل، خصوصًا أن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير العربية.
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