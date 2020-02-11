خاص "الفن"- ناجي أسطا يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان اللبناني ​ناجي أسطا​ لموقع "الفن" أنه يستعد لطرح أغنيته الجديدة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، آملاً أن يساعده وضع البلد على ذلك، من دون أن يحصل أي مستجدات تعيق طرح الأغنية.

الأغنية بتوقيع الشاعر ​مازن ضاهر​، الملحن ​فضل سليمان​، والموزع ​عمر صباغ​، وسيصورها أسطا على طريقة الفيديو كليب مع المخرج ​سعيد الماروق​.

وكان ناجي قد وضع اللمسات الأخيرة على خطة تصوير العمل، في بداية الأسبوع الماضي.

وكانت آخر أغنية طرحها ناجي هي "شو كان بدي" عام 2019، ىوصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد.

الأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولوس، وتوزيع موسيقي فادي جيجي.

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