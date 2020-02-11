الملكة إليزابيث تعين ابنتها آن قائدة لمشاة البحرية الملكية بدلاً من هاري

ميرنا وليد - بيروت - عينت الملكة اليزابيث ابنتها الاميرة آن قائدة لمشاة البحرية الملكيةبدلا من الأمير هاري بعد ان اعلن الاخير اعتزاله الحياة والمهام الملكية لتصبح آن أول سيدة تحظى بهذا الدور، وتدخل بهذا القرار التاريخ الملكي البريطاني، حسب ما نقلته صحيفة ”صنداي تايمز“ البريطانية.
وتعتبر الأميرة آن البالغة من العمر 69 عاما، من اكثر الاعضاء النشيطين في العائلة الملكية فكان من البديهي ان يتم تعينها في منصب مرموق من قبل الملكة بعد اعتزال الامير هاري. ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن يتم اضافة العديد من الواجبات الملكية الى الأميرة آن التي ترتبط بـ65 منظمة عسكرية لتستلم منصبها الجديد في الربيع المقبل
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