كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلامية جوري بكر تنضم لمسلسل "البرنس" لمحمد رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإعلامية جوري بكر، عن انضمامها لفريق عمل مسلسل "البرنس"، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

ونشرت جوري صورة تجمعها بالفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي، وقامت بالتعب على الصور قائلة: "ثقة في الله نجاح.. البرنس رمضان ٢٠٢٠".

"البرنس"

مسلسل "البرنس" تقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور، ريم سامى، روجينا، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، رحاب الجمل، إدوارد ، دنيا عبدالعزيز، أحمد داش

جدير بالذكر أن جوري بكر هي مذيعة مصرية ولدت في محافظة الإسكندرية ثم انتقلت إلى دبي منذ خمسة أعوام بعدما أنهت دراستها بكلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون وعملت بأكثر من برنامج في الإمارات لفتت الأنظار من خلال مشاركتها في برنامج "رامز واكل الجو" وتقدم برنامج فني على قناة "Zee" للأفلام الهندية.