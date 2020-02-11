كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليلي عز العرب تنضم للأسرة مسلسل "قوت القلوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونشرت الفنانة ليلي صورة لها من كواليس تصوير المسلسل مع المخرج مجدي أبو عميرة.
أبطال مسلسل "قوت القلوب"
المسلسل بطولة ماجدة زكي، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، فراس سعيد، نرمين ماهر، نورهان شعيب وأحداثه تدور في 45 حلقة.
مسلسل "زي الشمس"
يُشار إلى أن الفنانة لليلى عز العرب خاضت الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "زي الشمس" وأستطاع أن يكون حديث شبكات التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى إشادة عدد كبير من الجمهور والنقاد به، حيث كانت أحداثه تدور في إطار تشويقي مثير.
يُذكر أن مسلسل "زي الشمس" من بطولة: دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، أحمد داوود، مريم الخشت، عمر السعيد، أحمد مالك، ليلى عز العرب، من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج سامح عبد العزيز.