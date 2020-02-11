ليلي عز العرب تنضم للأسرة مسلسل "قوت القلوب"

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، عن انضمامها لمسلسل "قوت القلوب"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الفنانة ليلي صورة لها من كواليس تصوير المسلسل مع المخرج مجدي أبو عميرة.

وعلقت على الصورة قائلة: "مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة خلف الكواليس مسلسل قوت القلوب رمضان ٢٠٢٠".

أبطال مسلسل "قوت القلوب"

المسلسل بطولة ماجدة زكي، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، فراس سعيد، نرمين ماهر، نورهان شعيب وأحداثه تدور في 45 حلقة.

مسلسل "زي الشمس"

يُشار إلى أن الفنانة لليلى عز العرب خاضت الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "زي الشمس" وأستطاع أن يكون حديث شبكات التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى إشادة عدد كبير من الجمهور والنقاد به، حيث كانت أحداثه تدور في إطار تشويقي مثير.

يُذكر أن مسلسل "زي الشمس" من بطولة: دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، أحمد داوود، مريم الخشت، عمر السعيد، أحمد مالك، ليلى عز العرب، من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج سامح عبد العزيز.