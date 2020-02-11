فيديو: كندة حنا بملابس جريئة وسط الثلوج ودرجة حرارة صفر

على الرغم من انتهاء مسلسل "ممالك النار" الذي دفع بالممثلة كندة حنا لإجراء تمارين قتالية، لا تزال كندة تخضع لتمرينات قاسية.

وقد نشرت كندة فيديو لها وهي تخضع لتمرينات بملابس صيفية خفيفة، على شرفة النادي الرياضي المغطاة بالثلوج وبدرجة حرارة منخفضة جدا لامست الصفر.

وكانت كندة حنا قد حلت ضيفة عبر اذاعة المدينة اف ام، وتحدثت عن السبب الرئيسي وراء إحجام عدد كبير من الفنانين السوريين عن مشاركة آرائهم في القضايا المختلفة هو الشتيمة التي يتعرضون لها عندما يفعلون ذلك لأننا وصلنا لحالة "عدم احترام للفنان" خاصة عندما يتحدث في السياسة وعليه فإن الأسلم هو أن يتحدث فقط عن مهنته.

وتحدثت حنا عن طفولتها في القرية وحبها للعمل مع والدها بالزراعة وفخرها بذلك معتبرة أنها فلاحة من الداخل لأن الأرض علمتها الثبات والصبر والقدرة على العطاء، مضيفة إن الدخول للفن ودراسة التمثيل لم يكن يوماً بحسبانها خاصة أن البيئة المحافظة والعقلية التي تفترض الفكرة السيئة عن الممثلة كانت موجودة، إلا أن أدائها المسرحي في فترة المراهقة وفخر والدها بها دفعها للتجربة التي استمرت إلى اليوم.

كندة علوش

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من ناحية ثانية وخلال إطلالتها في برنامج المختار قالت كندة حنا إن تجربة المخرجة رشا شربتجي في سورية كانت أهم من تجاربها في الخارج لأنها كانت تلامس الواقع وصرحت أنها على علاقة جيدة بها ولكنا لم تتابع أياً من أعمالها الأخيرة معتبرة أن علاقتهما الإنسانية مستمرة إنما على صعيد العمل فالعلاقة غير موجودة وأنهما اتفقتا على ألا تعملا سويةً منذ سنوات بعدما حصل تأثير على رشا من أحد المحيطين بها.

وعن تجربتها أيضاً مع زوجها المخرج ناجي طعمة أوضحت حنا أنها خياره الأول لأنها ممثلة مجتهدة وليست لكونها زوجته وهذا موجود من قبل ارتباطهما.

وأبدت كندة سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل ممالك النار معتبرة أن الظروف مجتمعة أهّلت لهذا النجاح وهذا ماانعكس على الجمهور فيما هناك بعض الأعمال التي ورغم أهميتها وجهود العاملين بها لاتحقق النجاح المطلوب خاصة عندما يكون هناك عدم اكتمال في بعض العناصر كما حصل في مسلسل هارون الرشيد التي قامت ببطولته مع النجم قصي خولي.

وماإذا كانت قد تخوض تجربة الإعلانات قالت إن الفكرة غير مستبعدة إذا كان الموضوع مناسباً وخاصة مايتعلق بمستحضرات التجميل المهووسة بها ولكنها لا تقوم بنشر الإعلانات على حساباتها على السوشال ميديا رغم تلقيها عروضاً بذلك.