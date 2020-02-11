فيديو: مريم اوزرلي غاضبة في حفل الاوسكار ورسالة مؤثرة لابنتها لارا



احتفلت النجمة التركية مريم اوزرلي بعيد ميلاد ابنتها لارا السادس، ونشرت فيديو يوثق مراحل حياة لارا التي ربتها مريم وحيدة بدون أب وكتبت كلمات مؤثرة عبرت فيها عن حبها لابنتها، واكدت انها قد لا تكون اما مثالية ولا أبا مثالية، لكن حبها لها كامل ومثالي، متمنية الصحة والفرح لكل اطفال العالم.



وكانت مريم قد انسحبت من الموسم الثالث من مسلسل حريم السلطان، بعد اكتشافها انها حامل، واصيبت بمتلازمة الارهاق وعولجت منها، قبل ان تنجب ابنتها وحيدة في المانيا؛ بعد ان تخلى عنها صديقها والد لارا جان اتيش وطالبها بإجهاضها.

مريم اوزرلي

من جهة ثانية، لبت مريم أوزرلي​ دعوة من قِبل طبيب التجميل الخاص بها لترافقه لحضور حفل توزيع جوائز ​الأوسكار​ الذي اقيم يوم امس الأحد، ودعوته هذه جاءت عقب زيارتها له أثناء تواجدها في مدينة لوس أنجلوس من أجل إقامةِ عدد من جلسات التصوير الخاصة بأغلفة المجلات.

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مريم اوزرلي

وأشارت عدة صحف تركية، أن أوزرلي لم تكن راضية عن هذه الدعوة، ويعود السبب في ذلك إلى أنها لم تحصل على الدعوة الخاصة والتي تتضمن بالإضافة إلى حضور الحفل، جوائز كثيرة تقدر بـ 215 ألف دولار، وهي الدعوة التي عادة ما تقدم للمرشحين للجائزة وليس للضيوف.



مريم اوزرلي وابنتها