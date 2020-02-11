جومانة مراد توضّح انتظرونى مع يسرا في "دهب عيرة"

بعد غياب استمر أكثر من سبع سنوات وبين عدد من الشائعات حول غيابها بسبب اعتزالها الفن تارة ورفض زوجها عودتها للتمثيل تارة أخرى تعود جومانة مراد للدراما التليفزيونية بمسلسل «دهب عيرة» الذي تشارك بطولته الفنانة يسرا ومن المقرر عرضه في دراما رمضان القادم.. أكدت جومانة أنها تعاقدت منذ أيام على المشاركة في بطولة المسلسل في أول تعاون لها مع يسرا وقالت: أشعر بالسعادة بمشاركة فنانة بحجم يسرا مسلسلها الجديد وأتمنى أن ينال دورى في العمل إعجاب الجمهور.

مهرجان أسوان

اضافت جومانة: سأحرص خلال الايام القادمة على التواجد على الساحة الفنية لاعوض غيابى هذه السنوات فلن تكون العودة من خلال المسلسل فقط لكن سأعود بفيلم «يوم 13» الذي أشارك بطولته أحمد داود ودينا الشربينى وشريف منير ومحمد كيلانى ومجدى كامل تأليف واخراج وائل عبد الله اما على مستوى المهرجانات فاشارك في مهرجان أسوان الدولى لافلام المرأة كعضو لجنة تحكيم مسابقة الافلام الطويلة والذي تنعقد فعالياته في الفترة من 10 إلى 15 فبراير الجارى وانا سعيدة جدا لان هذه اول مرة أشارك في لجنة تحكيم مهرجان مصرى فلقد شاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية وكنت رئيسا للجنة تحكيم بمهرجان مسقط السينمائى.

ولكن التواجد في مهرجان مصرى مختلف عن أى مكان آخر بالإضافة إلى أن المهرجان له طابع خاص فهو يدعم المرأة ويهتم بقضاياها.

لم أعتزل الفن

عن شائعة اعتزالها الفن وغيابها طوال هذه الفترة قالت: لم أعتزل الفن كما أشيع مؤخرا فمنذ زواجى قررت أن اتفرغ أطول فترة ممكنة لزوجى وقررنا ان نكون عائلة بعدها اعود لممارسة نشاطى الفنى مرة أخرى وهو ما حدث بالفعل فهذا العام أتم ابنى محمد عامه الاول واطمأننت عليه وكونت الأسرة التى كنت أحلم بها وحان الوقت لأعود لجمهورى وأعمالى الذين أفتقدهم كثيرا.

Advertisements

وأضافت: رغم عشقى للتمثيل إلا أن ابنى وزوجى هما رقم واحد في حياتى ولو وجدت أن عملى سيؤثر عليهم بالسلب لن أتردد في الغياب مرة أخرى.. وعن عودتها لمصر بعد غياب فترة كبيرة قالت: لم أترك مصر ولم أغب عنها فكنت دائما أحرص على التواجد في مصر ولكنى لم أحرص على الظهور الاعلامى لاننى كنت بعيدة عن الساحة الفنية.

وأوضحت جومانة أن قرارها بالتوقف عن التمثيل كان قرارا صعبا خاصة أنه جاء في ظل نجاحها الكبير وتصدرها عددا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية إلا أنه كان قرارا صائبا 100%.

وعن العوامل التى ستختار بها أعمالها في الفترة القادمة تقول: أظن أن لدى رصيدا جيدا من الأعمال الدرامية والسينمائية وإن لم يكن كبيرا عددا فأراه جيدا من حيث الكيف بوجود أعمال محترمة تركت علامة لدى الجمهور لذلك لن أقبل أى دور لا يليق باسمى ولا بجمهورى ولن أقدم أعمالا تخجل منها عائلتى.. كانت آخر مشاركات جومانة مراد الدرامية عام 2013 بمسلسل «فرعون» الذي شاركت في بطولته الراحل خالد صالح ودينا وأحمد صفوت.

وقد يهمك أيضًا: