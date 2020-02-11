التونسية درة تصرّح فيلم "يوم وليلة" نقلة نوعية في مسيرتي الفنيّة

عبرت الفنانة التونسية درة عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها على دورها في فيلم "يوم وليلة"، الذي ينافس على إيرادات منتصف العام، مؤكدة أن الفيلم يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية. وقالت درة، إنها تلقت ردود أفعال قوية على دورها في الفيلم، وتمنت أن تكون شخصيتها قد نالت إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أنها أحبت العمل، خاصة أنه يناقش قضايا إنسانية، ويعد لونًا لم يقدم في السينما منذ فترة طويلة.

وأضافت أنها تجسد شخصية "ميرفت" وهي فتاة تعمل في أحد المستشفيات الحكومية، تمر بظروف اجتماعية صعبة تدفعها لأفعال غير أخلاقية، مشيرة إلى أن تصوير مشاهد الفيلم في أماكن حقيقية جعلهم يتعايشون بشكل أكبر مع الشخصيات، ويتمكنون من تقديم تفاصيلها بشكل جيد، لافتة إلى المجهود الكبير الذي بذله فريق العمل حتى يخرج الفيلم بشكل يليق بالجمهور الذي اعتاد منهم على الأعمال القيمة، مضيفة أنها لا تهتم بالمنافسة، وأن ما يعنيها حقًا هو أن الجمهور يُعجب بالعمل وما تقدمه.

وتدور قصة الفيلم حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، خاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها، وتتم كل تلك الأحداث في يوم واحد فقط. ويشارك في بطولة الفيلم خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة، وشادي أسعد، وتأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

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