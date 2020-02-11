شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب ينضم لمسلسل منى زكى الجديد للعرض فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان سيد رجب لقائمة أبطال مسلسل منى زكى الجديد، والذى انطلق تصويره السبت الماضى في استوديو الأهرام، حيث يكثف المخرج تامر محسن عدد ساعات تصوير، للحاق بعرضه في موسم دراما رمضان، ويتكتم صناع العمل على اسمه وتفاصيله حتى يتم قطع شوط من التصوير.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب منى زكى كل من محمد فراج، ومحمد ممدوح، إذ يعد المسلسل التعاون الأول بين منى زكى ومحمد ممدوح في عمل درامى بينهما، حيث كانت آخر أعمال ممدوح مسلسل "قابيل" الذى عرض في رمضان الماضى، للمخرج كريم الشناوى، وتأليف مصطفى صقر سيناريو وحوار محمد عز الدين، وشارك في بطولة المسلسل كل من محمد فراج وأمينة خليل، وعلى الطيب وأحمد كمال ونهى عابدين وآخرون.

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وكانت آخر أعمال سيد رجب مشاركته في مسلسل "أبو العروسة" مع الفنانة سوسن بدر والذى حقق نجاحا جماهيرياً وقت عرضه، وشارك فيه مجموعة من النجوم منهم نيرمين الفقى ومدحت صالح وكارولين عزمى وميدو عادل وآخرون.

ويناقش المسلسل عدة مشاكل اجتماعية، ويسلط الضوء عليها مثل علاقة الآباء بأبنائهم، داخل الأسرة أو خارجها وكذلك نفقات الزواج فى وقتنا الحالي والتي فاقت كل التوقعات أيضا مشكلة الفوارق الاجتماعية بين الطبقات وخاصة إذا جمع الحب بين طبقتين مختلفتين بينهما فوارق كثيرة، وأيضاً الخيانة وحب التملك ومحاولة فهم الآخرين وأكثر من قضية أخرى.

ومن ناحية أخرى انضم سيد رجب إلى أسرة فيلم "كيرة والجن"، مع النجم أحمد عز وكريم عبد العزيز ويستعد للسفر إلى جنوب أفريقيا، مع أسرة الفيلم نهاية الشهر الجارى، كما يشارك في فيلم "سيدى بشر" للنحم على ربيع والمخرج سامح عبد العزيز.