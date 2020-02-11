شاروخان يهاجم "باراسيت" الفائز بالأوسكار: فيلم مزعج وغريب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم النجم الهندي شاروخان الفيلم الكوري الجنوبي "باراسيت"، الذي حاز 4 جوائز أوسكار في إنجاز يحدث لأول مرة في تاريخ الجائزة الأثمن في عالم الفن.

الأوسكار

وغرد ملك بوليوود عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر": "شاهدت فيلم Parasite الكوري الجنوبي بناء على اقتراح أطفالي. يا له من فيلم مزعج للغاية، نظرة غريبة على الوضع الاجتماعي وحالة العالم".

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ووفقا لوسائل إعلام هندية، فإن شاروخان لم يقصد الإساءة للفيلم، إذ علق على العمل عندما شاهده لأول مرة أكتوبر/تشرين الأول قائلا: "أجده واقعيا لدرجة الإزعاج".

"باراسيت" حقق إنجازا غير مسبوق هذا العام، كونه أول فيلم غير إنجليزي يفوز بجائزة أفضل فيلم في تاريخ الأوسكار، بجانب جوائز: أفضل مخرج، أفضل سيناريو أصلي، أفضل فيلم روائي عالمي، كما حاز مخرج العمل بونج جون على إشادة معظم حضور المهرجان، سواء لجنة التحكيم أو حتى نجوم العالم.

الفيلم الكوري الجنوبي عرض في دور السينما الهندية 31 يناير/كانون الثاني، وما زال يعرض حتى الآن وسط إقبال جماهيري بعد فوز العمل بجوائز الأوسكار.