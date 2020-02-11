شكرا لقرائتكم وفاة كاتب "بخيت وعديلة" عن 75 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غيب الموت الكاتب المسرحي، لينين الرملي، ظهر الجمعة عن عمر يناهز الـ75 عاماً، بعد صراع مع المرض ودخوله في غيبوبة ظل بها لأيام قبل أن تعلن وفاته.

وفور الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالمستشفى، سيتم تشييع الرملي في مقابر الأسرة بمنطقة البساتين في العاصمة القاهرة.

يذكر أن لينين الرملي من مواليد أغسطس 1945، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم النقد وأدب المسرح، وقدم على مدار تاريخه أكثر من 60 عملاً فنياً تعاون فيها مع كبار النجوم.

ومن أشهر أعماله مسرحيات "سك على بناتك" و"تخاريف" و"وجهة نظر"، كما كانت له أفلام كوميدية تعاون فيها مع عادل إمام أبرزها "هاللو أمريكا" و"بخيت وعديلة".

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وقبل عامين قدم آخر أعماله الفنية من خلال مسرحية "اضحك لما تموت" التي تقاسم بطولتها الراحل محمود الجندي والفنان نبيل الحلفاوي.

"النعامة والطاووس"

أما من المفارقات التي حدثت في حياة الرملي، كان العمل السينمائي الأول الذي يكتبه وهو فيلم "النعامة والطاووس"، حيث كان من المقرر أن يتولى إخراجه صلاح أبو سيف، قبل أن ترفض الرقابة إجازة الفيلم. وظل الرفض مستمراً لـ25 عاماً، وتوفي مخرج الفيلم. إلا أن الرقابة أجازت بعدها النص، وتولى محمد أبو سيف نجل المخرج الراحل تنفيذ الفيلم الذي شارك في بطولته مصطفى شعبان ولبلبة وبسمة، وعرض عام 2002.

إلى ذلك نعى الفنان محمد صبحي صديقه الراحل عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلاً: "رحل اليوم زميل الدراسة وصديقي الغالي لينين الرملي الذي كان ضلعاً هاماً في مسرحي والأعمال الفنية التي قدمناها سوياً.. أنت باقٍ بأعمالك وفنك وفكرك.. نسأل الله المغفرة والرحمة.. وعزائي للأسرة وكل محبي لينين الرملي".

وكتب الراحل لصبحي العديد من الأعمال المسرحية وحققا معاً نجاحات هامة.