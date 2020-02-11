شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون يتسابقون على الغناء باللهجة الصعيدية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتنافس عدد من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى على تقديم أغانى باللهجة الصعيدية، حيث بدأ عدد كبير من النجوم التحضير لأغنيات جديدة باللهجة الصعيدية كنوع من التجديد والتميز والاختلاف لجذب الجمهور، وبينهم محمد محيى، وتامر حسنى، ومجد القاسم، ولطيفة.



تامر حسنى

وانتهى المطرب محمد محيى من تسجيل أغنية صعيدية تحمل اسم مبدئى «هربت» ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه الصيف المقبل، من كلمات هانى رجب وتوزيع محمد العشى والحان مديح محسن، ويقدمها محيى بشكل مختلف وجديد عليه عن أعماله السابقة وتدور قصتها حول فتاة يتم إرغامها على الجواز، وتقع فى حيرة الاختيار.



حجازى متقال

كذلك انتهى النجم تامر حسنى من تسجيل أغنية بلهجة صعيدية تحمل عنوان «اللى يجاور السعيد» حيث كانت من المفترض أن يتم طرحها ضمن أغانى ألبومه، والأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان شريف بدر، توزيع توما.



مجد القاسم

كما سجل مجد القاسم أغنية من ألبومه الجديد باللهجة الصعيدية، من كلمات محمود شوقى، وألحان سيد راضى، وتوزيع باسم منير، وتقول كلماتها: «خال ياخال ياخال.. لفينى النبوت ياخال.. وحطب مضبوط ياخال.. احنا الصعايدة ولينا هيبه وياما عن شهامتنا اتقال».

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محمد محي

بدورها أعلنت المطربة التونسية لطيفة فى الأيام الماضية أنها تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة الصعيدية، لأول مرة، بعد نجاح تجربتها فى الغناء الشعبى مع الفنان أحمد شيبة.



حكيم

ومؤخرا طرح المطرب حكيم، الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد ويحمل اسم «الراجل الصح»، بعنوان «الصعيد يا دولة»، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، والأغنية الجديدة التى صورها بطريقة الفيديو كليب، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع: إسلام شبيسى، ومكساج المهندس أحمد جودة، ومنتج فنى فايز عزيز.

كانت المطربة أصالة طرحت العام الماضى كليب أغنيتها الجديدة «بنت أكابر» من ضمن ألبومها الجديد، والتى تغنيها باللهجة الصعيدية لأول مرة، والأغنية من كلمات محمد أبونعمة، وألحان محمود الخيامى، وتم تصويرها فى مدينة الفيوم.

من ناحية أخرى، تستعد المطربة مروى اللبنانية لتصوير كليب جديد باللهجة الصعيدية، بعنوان «يا بوى» من كلمات محمد هاشم، وألحان مجدى أبوعوف، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، وإخراج مصطفى مبكرى، ومن المقرر أن يتم تصويرها بالأيام المقبلة حتى يتم طرحه على يوتيوب والقنوات الفضائية المختلفة، وقدمت مروى فى مسرحية «عبدالموجود على الداون لوود» أغنية باللهجة الصعيدية بعنوان «بحبك يا صعيدى» من كلمات أيمن العوضى، وألحان صالح أبوالدهب، وتوزيع وليد مصطفى، وإخراج حسام الدين صلاح.

كما يستعد المطرب حجازى متقال بمشاركة المطربة مروى اللبنانية، لتصوير دويتو جديد على طريقة الفيديو كليب باللهجة الصعيدية يحمل اسم «بنت ناس»، وهى من كلمات بينو، وألحان سلامة على، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، ومن إخراج عمر حفيظ.