فيديو| ميس حمدان تبرز رشاقتها في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة ميس حمدان مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".
وظهرت "حمدان" في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية من داخل "الجيم"، وعلقت:"نبذة من تمارين اليوم كانت مكثفة".
يذكر أن الفنانة ميس حمدان شاركت في عام 2018 ببطولة مسلسلين بالأردن، الأول "شيء من الماضي" والثاني "نوف".
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