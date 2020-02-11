سارة سلامة بإطلالة شتوية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سارة سلامة صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت سارة في الصور من داخل "فراندة"، مرتدية ملابس شتوية، وعلقت :"قلبك هو أنعم مكان في الأرض، أعتن به".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سارة سلامة فيلم "خللي بالك من اللي جاي" بطولة مجدي كامل، رانيا يوسف، نور فخري، صلاح عبدالله، إدوارد وأحمد سلامة، أحمد منير، عصام كاريكا، سليمان عيد والراقصة ديانا، إخراج عادل الإعصر.



