صور| خالد سليم على بحر إسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان خالد سليم مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها. وظهر خالد في الصور بإطلالة شتوية، على البحر خلال وجوده في الإسكندرية. يذكر أن خالد سليم شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "بلا دليل"، وهو من بطولة درة، جمال عبدالناصر، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.

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