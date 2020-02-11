شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لمسلسل "اختراق 2" للخليجى طلال السدر والمصرى أحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة راندا البحيرى إلى فريق عمل مسلسل "اختراق 2"، والذى يقوم ببطولته كل من الفنان طلال السدر، وأحمد عيد، ومى سليم، ونضال نجم، ومحمد العيسي، ومها منصور، وحسن عيد، ووائل عبد العزيز، تأليف محمود حمدان، ويشارك في التأليف فضل توشنا، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.

والمسلسل ينتمي لنوعية الأكشن والساسبنس، حيث عرض الجزء الأول فى شهر رمضان الماضى بفضائيات الخليج، وتدور أحداث المسلسل حول الإرهاب وآثاره على المجتمعات، وذلك من خلال قصة طبيب يجد نفسه متورطا رغم أنفه ضمن جماعة إرهابية.

وبجانب انشغال الفنانة مى سليم بمسلسل "اختراق 2"، بدأت مؤخرا تصوير مسلسل جديد يحمل اسم "dox" من 8 حلقات للعرض على منصة watch IT، وصورت أول مشاهدها فى العمل الذى يشرف على كتابته محمد الصفتى، وتأليف زلفى عبد الله وآية سيف ومحيى الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيرى، حيث يعتمد العمل على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة تناقش موضوع مختلف، ويشارك فى بطولته ميدو عادل ومحمد على رزق وبسنت شوقى ومحمود حافظ.

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أما الممثلة راندا البحيرى، والتى انضمت أيضا إلى مسلسل "اختراق 2"، فيٌعرض لها حالياً مسلسل "الأخ الكبير"، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج اسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد عيد المسلسل الإذاعي الجديد "رابع جار" والتي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، يشارك في بطولته لطيفة، أحمد عيد، عبد الرحمن أبو زهرة، طارق عبد العزيز، أمل رزق، ومن تأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبد الرحمن.