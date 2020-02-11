شاهد.. صافيناز تنام في حضن عروسة والعريس يتدخل!

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2020 05:53 صباحاً - نشرت الراقصة الارمنية صافيناز مقطع فيديو جديد من احد زفات الاعراس التي احيتها مؤخرا وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت صافيناز في الفيديو وهي تضع رأسها على كتف العروسة وتحتضنها بينما كان العريس يتحدث اليها قبل ان تبدأ في وصلتها.
من ناحية اخرى، نشرت صافيناز صورة من احد حفلاتها ظهرت فيها مموهة باللون العسكري ومفتوحة بشكل كبير عند منطقة الصدر بينما كان يقف الى جانبها شخص محدقا في صدرها بشكل غريب واثار الصدمة بادية على وجهه.
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