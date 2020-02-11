شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حفلات جديدة لـ ناصيف زيتون أولها فى عيد الحب.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر المطرب السوري ناصيف زيتون يوم الأحد 22 مارس المقبل إلى لندن لإحياء حفل غنائي فى أحد الفنادق الكبرى هناك، ومن المقرر أن يقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، والتى كونت له شعبية كبيرة منها "يا ناس"، "ملايين"، "في حتة تانية"، "حلم بعيد"، "انت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة".

من ناحية أخرى يستعد "ناصيف" لطرح أغنية جديدة "سينجل" باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضي، وألحان التركي، وتوزيع ناصر الأسعد، والأغنية تحمل طابع جديد ومختلف تتماشى مع تطورالموسيقي فى لبنان حسبما قال الشاعر أحمد ماضى لـ"الخليج 365".

كما يستعد أيضا ناصيف لإحياء حفلين غنائيين في عيد الحب، الأولى يوم الخميس المقبل في في مهرجان السعادة، المقرر إقامته بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية، والثانية يوم الجمعة المقبل فى العاصمة الأردنية عمان.

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المطرب ناصيف زيتون شارك فى برنامج المواهب ستار أكاديمى 7 فى نهاية العام 2009، وقدم المواويل والأغانى الجبلية لوديع الصافى، فعلى مدى إطلالاته فى سهرات البرنامج تنقل بين نوعيات مختلفة من الأغانى الإيقاعية، ونال حضوره وصوته إعجاب الفنان اللبنانى وديع الصافى، وكذلك حصل على دعم سلطان الطرب جورج وسوف.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية “مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.

وشارك في الفيديو كليب مجموعة من الأطفال المصابين بهذا المرض، وهى من كلمات منير أبو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو والكليب من إخراج ريشا ساركيس .