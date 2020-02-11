شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى عن تكريمها بمهرجان أفلام المرأة: "هعيط من الفرحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة رجاء الجداوى، عن سعادتها لتكريمها فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، الذى أقيم أمس بحضور حشد كبير من نجوم الفن، مشيرة أن تكريمها جاء بعد مشوار طويل منذ عام 1959.

وقالت الفنانة رجاء الجداوى عقب تكريمها :"هعيط من الفرحة، هو مشوار طويل أوى يرجع إلى عام 1959، توج اليوم بهذا التكريم .. وحسستونى أنى عملت حاجة وإن خلال مشوراي فيه شىء حلو اتعمل.. وقدرت أضيفه للناس".

وأضافت:"أنا سعيدة لأنى موجودة فى أسوان مع شعبها الطيب البشوش اللى في كل خطوة مبتسم وعاوز يعملك حاجة .. بحبكم أوى"، وتابعت مازحة:"يارب ما عيطش والمكياج يسيح وتبقى مشكلة كبيرة أوى".

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وافتتح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فعاليات دورته الرابعة، بحضور حشد كبير من نجوم الفن في تمام الثامنة مساء أمس، وقام بتقديم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي وأخرجه هشام عطوة، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبه عرض برومو غنائي يعبر عن دور المرأة في السينما ويستعرض صور أهم صور نجمات السينما المصرية والعربية، كما تم عرض برومو للأفلام المشاركة في دورة هذا العام التي تستمر حتي السبت القادم 15 فبراير، وقامت الإعلامية جاسمين طه زكي بتقديم فعاليات حفل الافتتاح باللغتين العربية والإنجليزية.

يشار إلى أنه أنطلق أمس الاثنين النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والتى تستمر فعالياته حتى 15 فبراير الجارى، بحضور كوكبة من الفنانات والفنانين نجوم السينما والمسرح داخل مصر وأيضاً خارجها من نجوم الفن العالميين الذين يحرصون على حضور فاعليات هذا المهرجان، وبحضور اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، والسفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة سابقا، يشارك فى المهرجان هذا العام من خارج مصر، النجمة الأسبانية فيكتوريا أبريل، ضيف شرف المهرجان

وكان أبرز النجمات نيللى كريم، رجاء الجداوى، رانيا يوسف، نجلاء بدر، داليا مصطفى، ناهد السباعى، والمنتجة ناهد فريد شوقى.

واختارت إدارة المهرجان لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وتضم: النجمة المصرية بشرى والناقدة السويدية رونيت حسون والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا، ويكرم المهرجان فى حفل الختام يوم 15 فبراير المنتجة ناهد فريد شوقى، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.