شكرا لقرائتكم خبر عن 22 عرضا بمشاركة 7 دول فى مهرجان حكاوى الدولى لفنون الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في دورته العاشرة يقدم مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل عروض مسرحية مصرية تعرض لأول مرة، وعروض دولية مميزة تعرض في ثلاث محافظات، وهي المنيا، والقاهرة، والإسكندرية. وذلك في أيام 2 و12 مارس في المنيا، ومن 3 إلى 10 مارس في القاهرة، وفي أيام 8 و9 في الإسكندرية.

يقدم المهرجان عروضًا مختلفة ومتنوعة تتضمن مسرح الأشياء ومسرح العرائس والمسرح الأسود و مسرح الجسد والموسيقي وعروض حكي والرقص المعاصر في ثلاثة عشر مكانًا (مركز التحرير الثقافي، مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، القاهرة التاريخية، مكتبة الإسكندرية، و جيزويت المنيا) ويتضمن عروض دولية من هولندا و الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا و كندا، بالإضافة إلى مشاركة سبعة عروض مصرية ضمن فعاليته، من بينها أربعة عروض تعرض لأول مرة.



مهرجان حكاوي

كما يلقي المهرجان الضوء هذا العام على المسرح الهولندي والمسرح الأمريكي، وذلك بمشاركة أربع عروض هولندية وثلاثة أمريكية، بالإضافة إلى الورش والندوات والدورات التي يقدمها الفنانين المصريين والأجانب ويقول محمد الغاوي المدير الفني للمهرجان: "مع الاحتفال بمرور عشر سنوات، يعود مهرجان حكاوي الدولي لفنون الأطفال أكبر من أي وقت مضى - بتميز وإبداع مع العمل والتركيز على إستيعاب وجذب مجموعة واسعة من الفنانين والعروض المحلية والعالمية. وأيضًا ولأول مرة، ستكون هناك عروض للأطفال حتى عمر الثامنة عشرة ويعرض مهرجان حكاوي سبعة عروض مصرية بما في ذلك، أربعة عروض مصرية تعرض لأول مرة لفناني مسرح موهوبين بدعم من سفارة هولندا بمصر. والفنانون المشاركون في المهرجان هم: فرقة الكوشة، الفنانة سامية جاهين، المركز العربي للاوريجامي، والفنانة خديجة الدسوقي، وفرقة خريجي الجامعة الامريكية - أكت، و فرقة نون ، ، ومسرح الحقائب القديمة، بالإضافة إلى وجود عرضين سينمائي من مهرجان ميدفست مصر كما يؤكد المهرجان على أولوية إهتمامه "بقسم العائلة" وهو القسم الذي يتيح الفرصة لحضور الأطفال وعائلتهم لعروض المهرجان، وكعادة المهرجان كل عام تنظم "افكا" رحلات مدرسية للأطفال لحضور عروضه على مدار أيام الأسبوع حتى يتمكن أولياء الأمور من حضور العروض مع الأبناء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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المهرجان يقدم عروضه للأطفال

كما يقيم المهرجان عدد من الورش المجانية والأنشطة الفنية بالتوازي مع عروضه على خشبة المسرح، و للعام الرابع على التوالي يستمر مشروع المكتبة المتنقلة "حكايات على أربع عجلات" والتي تقدم عدد من رواية القصص والحكايات لجمهور الشباب المتابعين للمهرجان، بالاضافة الي اسمعني - الدراما الصوتية من معهد جوتة اسكندرية و تجربة فريدة لحوار في الظلام تقدمها جمعية النور و الامل للمكفوفين و اخيرا تجارب علمية من المعمل الظريف بالجامعة الامريكية ويستضيف المهرجان هذا العام وفد من اهم مديري المهرجانات و المسارح الدولية بدعم من صندوق دعم الفنون الهولندي في الفترة من 6 الـ 9 مارس.