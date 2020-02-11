14 فبراير.. نانسي عجرم تحيي حفل عيد الحب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل عيد الحب في مصر، يوم 14 فبراير الجاري.

ونشرت نانسي بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عيد الحب مختلف السنة دي، مصر".

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وطرحت عجرم، فيديو كليب أحدث أغانيها "قلبي يا قلبي"، الجمعة 31 يناير الماضي، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

وتعد هذه الأغنية هي العمل الأول لها بعد أزمة قتل مقتحم فيلتها على يد زوجها فادي الهاشم.

وتشارك الفنانة نانسي عجرم في لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، إلى جانب الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنان محمد حماقي.