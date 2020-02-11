يتعاونا في "حب عمري".. منة فضالي تكشف رأيها في سهر الصايغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة منة فضالي، رأيها في صديقتها الفنانة سهر الصايغ، حيث يتعاونا معًا في مسلسل "حب عمري".

ونشرت منة، صورة تجمعها مع سهر الصايغ، عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت: "أول مرة بنشتغل سوا.. بحبها جدًا على المستوى الشخصي والفني.. جميلة، استنونا في حب عمري، رانيا وسارة مسلسل شيك ومحترم.. تأليف أستاذ فداء الشندويلي وإخراج أستاذ عبدالعزيز حشاد".

"حب عمري" مسلسل اجتماعي رومانسي يتناول فترات زمنية مهمة في مصر، فهو عودة لزمن الأعمال الدرامية الرومانسية التي تفتقدها الأعمال المصرية مؤخرًا.

المسلسل بطولة سامح الصريطي، هيثم شاكر، ميدو عادل، مي القاضي، سهر الصايغ، منه فضالي، تامر فرج، ديانا هشام، أماني كمال وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج والتوزيع الفني.

