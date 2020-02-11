وائل جسار يروّج لحفله في عيد الحب بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان وائل جسار، على الترويج لحفله الذي يحييه في عيد الحب بالقاهرة، يوم 14 فبراير الجاري بأحد الفنادق الكبرى.

ومن المقرر أن يقدم وائل جسار خلال الحفل، العديد من أغنياته الشهيرة منها، "مهما تقول"،"نخبى ايه"،"غريبة الناس"،"مشيت خلاص"،"أنا بنسحب"، "يا روحى غيبى"، "بتوحشينى"، "اعذرينى يوم زفافك".

يذكر أن،وائل جسار قدم مؤخرًا أغنية "غربة حب" وهى تتر مسلسل "ختم النمر" لأحمد صلاح حسني.

