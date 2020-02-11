- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان وائل جسار، على الترويج لحفله الذي يحييه في عيد الحب بالقاهرة، يوم 14 فبراير الجاري بأحد الفنادق الكبرى.
ومن المقرر أن يقدم وائل جسار خلال الحفل، العديد من أغنياته الشهيرة منها، "مهما تقول"،"نخبى ايه"،"غريبة الناس"،"مشيت خلاص"،"أنا بنسحب"، "يا روحى غيبى"، "بتوحشينى"، "اعذرينى يوم زفافك".
يذكر أن،وائل جسار قدم مؤخرًا أغنية "غربة حب" وهى تتر مسلسل "ختم النمر" لأحمد صلاح حسني.
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار يروّج لحفله في عيد الحب بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.