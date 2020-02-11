سميرة سعيد بـ"الفرو" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الديفا سميرة سعيد مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت الديفا في الصور بإطلالة شتوية، مرتدية جاكيت من "الفرو"، من إحدى الدول الأوربية. وطرحت الفنانة المغربية سميرة سعيدة، أغنيتها الجديدة "هي"، 14 يناير الماضي، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب. الأغنية من كلمات وألحان أدرنالين، وتوزيع كريم السلاوى، وهى تتر مسلسل مغربى يحمل الاسم نفسه "هي"، ومن المقرر عرضه على MBC 5.

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