مهرجان أسوان يحقق حلم نيللي كريم (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: كرّم مهرجان أسوان لسينما المرأة الفنانة نيللي كريم، خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة، أمس الاثنين. وقالت الفنانة نيللي كريم: "مش بعرف اتكلم ف التكريمات، بس بشكر كل امرأة وسيدة جسدتها في أعمالي، وأولهم أمي، وده حلم كان من 20 سنة إن أكون بتكرم في نفس اليوم مع رجاء الجداوي وميرفت التلاوي". وبدأ المهرجان بعزف السلام الوطني وتقديم أغنية عن المرأة، وعرض صور لنجمات مصريات وعربية. ​

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