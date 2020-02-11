ناقدة فنية تحطم عمل فني قيمته 20 ألف دولار.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

اعتذرت الناقدة الفنية المكسيكية، أفيلينا ليسبر، عن تحطيم عمل فني قيمته 20 ألف دولار عن طريق الخطأ، من خلال وضع علبة مشروبات فارغة عليه.

وعبّرت أفيلينا ليسبر، عن ازدرائها للعمل الفني المعاصر، الذي يتكون من لوح زجاجي كبير وأجسام عشوائية من بينها كرة القدم وريشة وكرة تنس من خلال وضع علبة مشروبات فارغة عليه، ما تسبب في تحطمه.

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وقالت ليسبر في مقطع فيديو: "بدا كما لو أن العمل (الفني) قد سمع تعليقي وشعر بما فكرت فيه.. لقد تحطم وانهار على الأرض. ليس بوسعك أن تفعل شيئًا.. لقد توقفت هناك في حالة شلل".

من جانبه، قال معرض "أو إم آر جاليري" في مكسيكو سيتي، الذي كان يعرض ذلك العمل الفني، إنه يعتقد إن تحطم العمل الفني، لم يكن مقصودًا، مضيفًا: "لا يمكننا استيعاب أن تحطم ناقدة فنية محترفة قطعة فنية".

ولم يذكر المعرض ما إذا كان سيطلب من الناقدة دفع تعويض عن ذلك، إلا أن ليسبر قالت في مقطع الفيديو إنها عرضت ترميم العمل الفني بإعادة تكوين الأجسام مجددًا: "لكن لا يمكنني أن أدفع ثمنه".​