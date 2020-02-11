رامي جمال لـ"محمد صلاح": "كان نفسي تسقف معانا أنت ومكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه المطرب رامي جمال، رسالة للاعب محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه في "تويتر".

وكتب رامي: "كان نفسي تسقف معانا..أنت ومكة.. وده مطلب شعبي".

وطرح رامي جمال، مؤخرًا كليب أغنية "سقف" عبر قناة نجوم ريكوردز بموقع يوتيوب، وشارك في الكليب عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان أحمد السقا، والفنان عمرو يوسف، وحمدي الميرغني، وأوس أوس، والإعلامية إسعاد يونس، وأحمد صلاح السعدني، والفنانة شيماء سيف، والمطرب هشام عباس، وهنادي مهنا، خالد عليش، محمد عبدالرحمن، أكرم حسني، حسن الرداد، مي عمر، حمادة هلال، هشام ماجد، أحمد فهمي، نشوى مصطفى، ولاعبو كرة القدم رمضان صبحي، شيكابالا، والفنان سليمان عيد، حميد الشاعري، عمرو سعد، كرم جابر، محمد أنور، إنجي علي، إيمان العاصي، وغيرهم من النجوم.

"سقف" واحدة من أغاني ألبوم "أنا لوحدي" الذي يعد التعاون الرابع الذي يجمع بين رامي جمال و"نجوم ريكوردز".

