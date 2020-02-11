نيللي كريم ورجاء الجداوي ونجمة إسبانيا.. هذا ما قالته المكرمات في مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أعربت الفنانة رجاء الجداوي، عن سعادتها البالغة وتقديرها لإدارة مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، خلال دورته الرابعة التي انطلقت مساء الاثنين، عقب تكريمها، قائلة إن هذا التكريم جعلها تشعر بالفخر لما قدمته من أعمال ومشوار طويل بدأ عام 1959.

وأعربت النجمة العالمية الإسبانية فيكتوريا أبريل، عن سعادتها بتكريمها في المهرجان، موجهة شكر خاص لحسن الاستقبال من إدارة المهرجان وأهالي أسوان، قائلة: "أفخر بهذا التكريم، خاصة وأنه من مصر أحب الدول إلى قلبي".

فيما قالت النجمة نيللي كريم عقب تكريمها في ختام حفل افتتاح المهرجان: "سعيدة بالتكريم من المهرجان خاصة وأنني أقف على خشبة المسرح مع نخبة من نجمات الفن في مصر والعالم، منهن النجمة القديرة رجاء الجداوي والنجمة العالمية فيكتوريا أبرِيل لأنال هذا التكريم الرفيع"، مهدية الجائزة لكل النساء اللاتي جسدن شخصيات قريبة منهن، وعلى رأسهن والدتها، ومعربة عن شكرها لإدارة المهرجان على التكريم.

وبدأ مهرجان أسوان لأفلام المرأة، فعالياته مساء أمس الاثنين في محافظة أسوان.​