"الخليج 365" تكشف أسرار تأجيل "العاصوف" وتقديم ناصر القصبي سيت كوم في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:42 صباحاً - يبدأ نجم الكوميديا السعودية الفنان ناصر القصبي، خلال أيام تصوير مسلسله الرمضاني الجديد، وهو عبارة عن "سيت كوم" يخوض من خلاله ولأول مرة في مشواره مع عالم الفن هذه التجربة، ويدخل به المنافسة الدرامية رمضان المقبل على شاشة mbc. "الخليج 365" تكشف في هذا التقرير كواليس السيت كوم الجديد للقصبي، وسر تأجيل الجزء الثالث من مسلسله "العاصوف" الذي عرض جزؤه الثاني على قناة mbc رمضان الفائت.



القصبي يقدم "سيت كوم" لأول مرة في مشواره الفني

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يستعد الفنان ناصر القصبي للدخول في تجربة فنية جديدة، من خلال مسلسل رسم خطوطه العريضة، وشارك في صياغة فكرته، بجانب الإشراف على كتابة النص، حيث يعود القصبي لتقديم مسلسل كوميدي في رمضان المقبل بعد غيابه عن الكوميديا العام الفائت، وتقديمه الجزء الثاني من المسلسل الدرامي "العاصوف".

ويتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة، واستكمال التحضيرات واختيار الممثلين وطاقم العمل، استعدادًا لبدء التصوير خلال أيام في دولة الإمارات.

ويتم التحضير في قناة mbc ليكون الفنان الكوميدي ناصر القصبي نجمها الكوميدي الأول في موسم رمضان في الفترة الذهبية بعد صلاة المغرب ، من خلال هذا العمل الذي يتكون من 30 حلقة منفصلة متصلة، بمشاركة باقة من نجوم السعودية والخليج، وهو من إنتاج MBC، وتنفيذ مؤسسة نوافذ للإنتاج الإعلامي التي تعود ملكيتها لناصر القصبي.

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تأجيل مسلسل العاصوف لرمضان 2021

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يأتي ذلك بعد تأجيل صناع مسلسل "العاصوف" من بطولة الفنان ناصر القصبي، والذي عرض جزآن منه على شاشة mbc، حيث قرروا تأجيل عرض الجزء الثالث من العمل إلى رمضان 2021، وبالتالي عدم تصويره خلال هذه الفترة كما كان مبرمجًا في وقت سابق، ليخرج من المنافسة في رمضان المقبل.

وقد عرض الجزء الأول من العمل في الموسم الرمضاني 2018، فيما تم تقديم الجزء الثاني على قناة mbc رمضان الماضي.

وتعرض المسلسل الدرامي الاجتماعي "العاصوف" للعديد من التأجيلات خلال السنوات السابقة؛ بسبب إتاحة الفرصة لنجم الكوميديا ناصر القصبي من تقديم ثلاثة مواسم من مسلسله الكوميدي الشهير "سيلفي" بعد نجاحه الكبير استغلالاً لسلسلة نجاح هذا العمل.

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وتم تأجيل تنفيذ "العاصوف" عدة مرات رغم أنه كان جاهزاً للتنفيذ منذ سنوات في بداية العمل على المشروع، حيث تأجل تصويره إلى أجل غير مسمى عام 2015 بسبب الموسم الثاني من مسلسل "سيلفي"، فيما تأجل عام 2014 لارتباط الفنان ناصر القصبي ببرنامج «آراب غوت تالنت 4» الذي عرض على قناة «ام بي سي» مع الفنانين أحمد حلمي ونجوى كرم إضافة إلى علي جابر.

و«العاصوف» مسلسل تراجيدي اجتماعي تتخلله مواقف كوميدية، ويدور حول مواطن سعودي عادي يجسد دوره ناصر القصبي يعيش حياته في الرياض هو وعائلته وما يحدث لهم من تغييرات في حياتهم خلال 50 عاماً، يتناول قصة عائلة سعودية من المنطقة الوسطى عبر نصف قرن في قالب درامي شعبي.

والعمل من إنتاج شركة «نوافذ» التابعة للفنان ناصر القصبي، وتأليف د.عبدالرحمن الوابلي، وإخراج المثنى صبح، وإشراف عبدالرحمن الزايد، وبطولة: ناصر القصبي و عبدالإله السناني وحبيب الحبيب وليلى السلمان وريم عبدالله وعبدالعزيز السكيرين وسناء بكر يونس وأفنان فؤاد وريماس منصور.