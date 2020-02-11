تراند اليوم : البوصلة فيلم تسجيلي جديد من المتحدة

كشفت المتحدة للخدمات الأعلامية عن انتاجها لفيلم تسجيلي جديد يتم اذاعته خلال ايام على قنواتها المختلفة و يحمل الفيلم اسم “البوصلة”.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى أن الفيلم يطرح واحد من اهم الموضوعات و هو الأجابة عن السؤال ” هل و كيف نجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011″.

والمعروف ان هتاف المتظاهرين آنذاك فى الميادين كان “عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية .. كرامة إنسانية” و لذلك عكفت مجموعة متخصصة على البحث للاعداد لهذا الفيلم التوثيقي بحيث يبرز إنجازات حقيقية ملموسة في تلك المحاور و كيف كان لها الأثر الإيجابى الذى احس به قطاع عريض من المصريين على حياتهم،.

وفى نفس الوقت يوضح الأسباب التى منعت من تحقيق كل مطالب على الوجه الأمثل مع بيان مساعى الدولة لتحقيقها فى المستقبل القريب.