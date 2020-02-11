“فلتحترق سوربا فلتدمر ادلب” يتصدر في تركيا بعد مقتل 5 جنود اتراك!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2020 02:57 صباحاً - تصدر وسم “فلتحترق سوربا فلتدمر ادلب” الأكثر تداولا في تركيا على تويتر يوم امس الاثنين، وذلك بعد مقتل 5 جنود أتراك.
وخسرت تركيا خمسة من جنودها في الشمال السوري، بعد أسبوع من مقتل سبعة آخرين ومدني في القصف السوري على إدلب، ما يرفع من وتيرة التصعيد الذي قد يصل إلى نقطة الصدام بين القوى المنتشرة في سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، أن القوات التركية قصفت 115 هدفا للنظام السوري في إدلب، ما أدى إلى “تحييد 101 من عناصره”.
وكانت تركيا قد أرسلت مؤخرا تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة إدلب تتألف من مئات الآليات العسكرية، دخل القسم الأكبر منها بعد تبادل إطلاق النار قبل أسبوع بين القوات التركية والسورية.
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