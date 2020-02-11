كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2020 02:57 صباحاً - بعد ظهورها على البيتش باجي، نشرت الفنانة سما المصري المصري فيديو جديد لها من شرم الشيخ.
وظهرت سما المصري، في الفيديو، وهي تركب الجمل وتصرخ: “امسكوني هاوقع” لتقول بعد ان نزل الجمل “يا لهوي يا ما فينك يا فوفا فيفي عبده”.
وكانت سما المصري قبلها فيديو اخر ظهرت فيه وهي تقود بيتش باجي في شوارع شرم الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سما المصري على الجمل: “فينك يا فيفي عبده”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.