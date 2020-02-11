شاهد.. سما المصري على الجمل: “فينك يا فيفي عبده”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2020 02:57 صباحاً - بعد ظهورها على البيتش باجي، نشرت الفنانة سما المصري المصري فيديو جديد لها من شرم الشيخ.

وظهرت سما المصري، في الفيديو، وهي تركب الجمل وتصرخ: “امسكوني هاوقع” لتقول بعد ان نزل الجمل “يا لهوي يا ما فينك يا فوفا فيفي عبده”.

وكانت سما المصري قبلها فيديو اخر ظهرت فيه وهي تقود بيتش باجي في شوارع شرم الشيخ.