دموع رجاء الجداوي وفرحة نيللي كريم تفتتح "أسوان لأفلام المرأة"

انطلقت، الإثنين، فعاليات الدورة الـ 4 لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والتى تستمر حتي السبت المقبل، بحضور حشد كبير من نجوم الفن.

وكرمن إدارة المهرجان في الافتتاح الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، والنجمة المصرية نيللي كريم والنجمة العالمية فيكتوريا أبرِل.





وقالت النجمة القديرة رجاء الجداوي: "أعجز عن التعبير عما أشعر به الآن وأرغب في البكاء لتقديركم لمشواري الطويل الذي بدأ عام 1959، وتوج اليوم بهذه الجائزة من مهرجان أسوان وأهالي المحافظة، وأنا سعيدة بما لمسته من طيبة وحب وكرم منهم وأشكركم كثيرا فاليوم شعرت أنني قدمت ما يجعلني أفخر به".

وأعربت النجمة العالمية فيكتوريا أبرل عن سعادتها بتكريمها وشكرت أهالي أسوان ومهرجانها علي هذا التكريم الذي تفخر به خاصة وأنه من مصر أحب الدول لقلبها.

وقالت النجمة نيللي كريم: "سعيدة بالتكريم من المهرجان خاصة أنني أكرم مع النجمة القديرة رجاء الجداوي والنجمة العالمية فيكتوريا أبرِل".

وأضافت:" أهدي الجائزة لكل النساء اللاتي جسدن شخصيات قريبة منهن وعلى رأسهم والدتي، وأشكر رئيس المهرجان السيناريست محمد عبدالخالق ومديره الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا على هذا التكريم".





وعقب تكريم نيللي كريم صعد لمسرح الحفل صناع فيلم الافتتاح "بعلم الوصول" المخرج هشام صقر والفنانة بسمة، والمنتج محمد حفظي للإعلان عن عرض الفيلم للمرة الأولى في الوطن العربي وإفريقيا من خلال مهرجان أسوان.



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وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، من خلال عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة من المجتمع.

واختارت إدارة المهرجان 31 فيلما يمثلون 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة من بينها فيلمين يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما في عرضهم الأفريقي الأول.

ويشارك في مسابقات المهرجان المختلفة 51 فيلما، حيث يعرض في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما يعرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية.

وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان: "اليوم صار لدينا ذاكرة نتحدث عنها وكواليس كثيرة عن دورات المهرجان ولدينا حكايات أكثر عن هؤلاء الذين ساعدوا في نجاح دورات المهرجان السابقة وساهموا في ظهور دورة هذا العام للنور ومنهم وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبدالدايم والدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والهيئة العامة لتنشيط السياحة وكل الإعلاميين والصحفيين والنقاد والفنانين وأهالي أسوان الذين أثروا بشكل كبير في دورات المهرجان الماضية وننتظر منهم الكثير في دورة العام الحالي".





من جانبه قال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان: "الليلة نضيء الشمعة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ونفخر أن لدينا ثروة كبيرة تضم ما يزيد عن 200 شاب من محافظة أسوان شاركوا في ورش المهرجان المختلفة ونتمني أن تستمتعوا بدورة هذا العام وكل فعالياته".

وخلال الحفل استعرضت إدارة المهرجان لجان تحكيمه المختلفة، حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لاكروز، والنجمة المصرية منة شلبي، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها النجمة المصرية بشري والناقد السينمائي ماسيمو ليتشي والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري كل من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان، ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي المنتجة التونسية درة بوشوشة رئيساً، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد، كما تتشكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبد الفتاح رئيساً وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة، تحمل اسم "جائزة نوت للإنجاز"، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية ويتم منحها سنويا لشخصية كان لها إسهام كبير في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة، وقامت هذا العام باختيار وتكريم السفيرة ميرفت التلاوي، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة نظرا لإسهاماتها الكبيرة في مجال قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي.