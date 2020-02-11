نجوم الفن والإعلام في عزاء الكاتب المصري لينين الرملي

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على حضور عزاء الكاتب الراحل لينين الرملي، الذي أقيم، الإثنين، بمسجد عمر مكرم، في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا العزاء محمد صبحي، ولبلبة، وإيمان سركسيان، وفردوس عبدالحميد، ومحمد أبو داود، وأشرف ذكي، نقيب الممثلين في مصر، ونبيل الحلفاوي، وعبدالرحمن أبوزهرة، وأنعام سالوسة.









كما حضر العزاء وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، ووزير الإعلام أسامة هيكل، والكاتب حمدي رزق، والإعلامي عمرو الليثي، وحلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، وقد تلقت زوجة الكاتب فاطمة المعدول العزاء، وظهر عليها علامات الحزن الشديد.





وتوفي الكاتب الكبير لينين الرملي، الجمعة 7 فبراير/شباط الجاري، عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، واقتصرت جنازته على أفراد أسرته فقط بناء على وصيته.

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ولد "الرملي" في 18 أغسطس/آب 1945، وتخرج في معهد الفنون المسرحية، وأسس مع الفنان الكبير محمد صبحي فرقة "استوديو 80"، التي قدمت العديد من العروض المسرحية الناجحة على مستوى النقد وشباك التذاكر أيضاً.

ويضم الأرشيف الفني للكاتب الراحل 50 عملاً مسرحياً، أشهرها "تخاريف"، و"انتهى الدرس يا غبي"، و"وجهة نظر"، و"سك على بناتك"، و"أهلا يا بكوات"، كما كتب للسينما 6 أفلام أبرزها "الإرهابي"، و"بخيت وعديلة 1"، و"بخيت وعديلة 2"، و"العميل 13".



