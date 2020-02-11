خريطة حفلات "عيد الحب".. منافسة بين عمرو دياب وكاظم الساهر وتامر حسني

تشهد احتفالات عيد الحب في العالم العربي هذا العام، العديد من الفعاليات الغنائية، حيث يستعد المطرب العراقي كاظم الساهر، لإحياء حفلين غنائيين في المملكة العربية السعودية.

ويقام الحفل الأول على مسرح أبوبكر سالم في الرياض، الأربعاء 12 فبراير/شباط الجاري، أما الثاني فسيكون في مدينة جدة، الخميس 13 من الشهر نفسه.





وأعلن المطرب المصري عمرو دياب، عبر حسابه على موقع "أنستقرام" مؤخراً عن طرح أحدث ألبوماته "سهران"، 12 فبراير/ شباط الجاري، وذلك بعدما طرح 5 أغنيات جديدة عبر قناته على موقع "يوتيوب".

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ويسافر الهضبة بعد طرح الألبوم مباشرة إلى دولة الكويت، لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي، 13 فبراير/ شباط، والذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

ومن المقرر أيضاً إقامة حفل ضخم في استاد القاهرة الدولي، بمناسبة عيد الحب 14 فبراير/شباط، ويضم النجم تامر حسني، والمطربة اللبنانية نانسي عجرم، والمطرب اللبناني وائل جسار، والمطرب الشعبي المصري أحمد شيبة.





وعلى مسرح "كايرو شو" بالقاهرة، تحيي الفنانة المصرية آمال ماهر، وماجد المهندس وتامر عاشور، حفلاً كبيراً بقيادة المايسترو هاني فرحات، وكتبت آمال على حسابها بموقع "أنستقرام": "منتظراكم 14 فبراير، نحتفل بعيد الحب مع بعض".

وتستعد المطربة السورية رويدا عطية للمشاركة في حفل غنائي ضمن احتفالات عيد الحب، بمشاركة المطرب اللبناني سعد رمضان، ويقام الحفل 14 فبراير/شباط المقبل في الدنمارك.

وفي دبي؛ يحيي المغني العالمي الشهير "مالوما" حفل عيد الحب، إذ يحل نجم الموسيقى اللاتينية ضيفاً على "كوكاكولا أرينا دبي" في 14 فبراير/شباط، خلال جولته الغنائية العالمية التي تحمل عنوان "11:11".