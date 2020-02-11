القاهرة - لايف ستايل
أوشك المخرج رامي إمام على إنهاء أعمال المونتاج الخاصة بمسلسله الجديد «فالنتينو» بطولة الزعيم عادل إمام، والمنتظر عرضه خلال الماراثون الرمضاني.
ويتابع الزعيم عمليات المونتاج الخاصة بحلقات العمل، الذي انتهى من تصويره منذ أسابيع قليلة، ومن المنتظر الانتهاء بشكل كامل من أعمال المسلسل في غضون أيام قليلة، ليصبح أول الأعمال الجاهزة للعرض الرمضاني.
المسلسل تدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى نور عبدالمجيد متزوج من امرأة "نكدية" تجسدها دلال عبدالعزيز، ويعاني من الصراع معها طول الوقت ما يجعله يفكر بالزواج بامرأة أخرى إلى أن يقابل سيدة تدعى نور وتجسدها داليا البحيري بالصدفة فيجمعهما الاسم والحب أيضًا.
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كانت هذه تفاصيل خبر رامي إمام يوشك على الإنتهاء من مونتاج "فالنتينو" لعرضه في رمضان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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