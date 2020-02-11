رامي إمام يوشك على الإنتهاء من مونتاج "فالنتينو" لعرضه في رمضان 2020

أوشك المخرج رامي إمام على إنهاء أعمال المونتاج الخاصة بمسلسله الجديد «فالنتينو» بطولة الزعيم عادل إمام، والمنتظر عرضه خلال الماراثون الرمضاني.

ويتابع الزعيم عمليات المونتاج الخاصة بحلقات العمل، الذي انتهى من تصويره منذ أسابيع قليلة، ومن المنتظر الانتهاء بشكل كامل من أعمال المسلسل في غضون أيام قليلة، ليصبح أول الأعمال الجاهزة للعرض الرمضاني.

المسلسل تدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى نور عبدالمجيد متزوج من امرأة "نكدية" تجسدها دلال عبدالعزيز، ويعاني من الصراع معها طول الوقت ما يجعله يفكر بالزواج بامرأة أخرى إلى أن يقابل سيدة تدعى نور وتجسدها داليا البحيري بالصدفة فيجمعهما الاسم والحب أيضًا.

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