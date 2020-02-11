رامي عياش ضيف حلقة عيد الحب في “واحد من الناس” مع عمرو الليثي

القاهرة - لايف ستايل
يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، المطرب اللبناني رامي عياش في برنامج “واحد من الناس” على شاشة قناة “النهار”، يوم السبت الموافق 15 من شهر فبراير المقبل، في حلقة خاصة بمناسبة حلول عيد الحب.
ويكشف المطرب رامي عياش علاقته بالفن منذ الصغر، والعديد من أسرار حياته الفنية والشخصية، خلال الحلقة من برنامج “واحد من الناس “.
وعلى جانب آخر كان رامي عياش قد أحيا حفلًا غنائيًا، ضمن حفلات رأس السنة والعام الجديد، في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وحضره عدد من نجوم مسرح مصر منهم مصطفى خاطر وزوجته، ومحمد أنور وزوجته، وكريم عفيفي وزوجته، ولاعب الكرة السابق محمد زيدان وزوجته، ومهندس الصوت هاني محروس، حيث غنى عياش العديد من أغانيه الشهيرة.
وجدير بالذكر أن يذاع برنامج “واحد من الناس” في التاسعة والنصف مساءً كل السبت، على قناة النهار.
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