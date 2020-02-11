شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى وناصيف زيتون يجتمعان فى حفل غنائى بلندن 22 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبناني وائل كفورى لإحياء حفلا غنائيا في لندن، يوم الأحد الموافق 22 من شهر مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم وائل كفورى مجموعة كبيرة من أغنياته التي يعشقها جمهوره منها، عمرى كله، بالغرام، ليل ورعد، بحبك انا كتير، ويشارك المطرب ناصيف زيتون، في فقرات الحفل أيضا والذى يقدم خلال باقة متميزة من أغنياته.

من ناحية أخرى سجل المطرب اللبناني وائل كفوري أغنية "سينجل" جديدة لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى ملحم أبو شديد.

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وكان كفورى قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية "استشبهت فيكى"، على موقع "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربي، والأغنية من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو، حيث تعتمد الأغنية على شكل وموسيقى مختلفة عما قدمه كفوري فى الفترة الأخيرة، خاصة إن وائل من المطربين المميزين فى اختيارالمواضيع التي يقدمها فى أغانيه، فضلا عن الموسيقى المختلفة التي يعتمد عليها، وأبرزها أغنية "ولاد الحرام" الأخيرة .

فيما يستعد ناصيف لطرح أغنية جديدة "سينجل" باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضى، وألحان التركي، وتوزيع ناصر الأسعد، والأغنية تحمل طابع جديد ومختلف تتماشى مع تطورالموسيقي فى لبنان حسبما قال الشاعر أحمد ماضى لـ"الخليج 365".

يذكرأن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى، والحاء حياتى ليكى والباء بغارعليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية “مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.