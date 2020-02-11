شكرا لقرائتكم خبر عن "بنذاكر".. أحمد فهمى وأكرم حسنى يحضرون لـمسلسل "تيمون وبومبا"..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد فهمى، جمهوره صورة تجمعه مع الفنان أكرم حسنى، خلال تحضريهم لمسلسل تيمون وبومبا، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020، من انتاج سينرجى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.



حساب الفنان أحمد فهمى على انستجرام

ونشر "فهمى" صورته مع أكرم حسنى وعلق قائلاً:" بنذاكر (تيمون و بومبا) رمضان ٢٠٢٠... انتاج سينرجى .. تأليف أ يمن وتار .. اخراج احمد الجندى"، وعلق الفنان محمد عبد الرحمن توتا، قائلاً :" بالنجاح يارب إن شاء الله ويكسر الدنيا يا صاحبي ، بينما قال شيكو :"يلا بينا".



أحمد فهمى وأكرم حسنى

يشار إلى أنه انطلق تصوير مسلسل احمد فهمى وأكرم حسنى "تيمون بومبا"، في إحدى فيلات مدينة أكتوبر ويواصلان التصوير اليوم بنفس الديكور، وتجمع المشاهد الأولى بين أكرم وفهمى وويزو، حيث شهد الأيام الماضية أكثر من جلسة عمل للوقوف على التفاصيل النهاية على الشخصيات بالسيناريو ووضع جدول واختيار أماكن التصوير.

مسلسل تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة المتصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى اضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا فى مسلسل "ريح المدام"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".

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وخاض أحمد فهمي السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات" إخراج أحمد الجندى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" وعدد من ضيوف الشرف، أما اكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "الوصية" تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمى، وإخراج خالد الحلفاوى، وشارك فى بطولته أحمد أمين، وريم مصطفى، وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول وعدد من ضيوف الشرف خلال الحلقات.